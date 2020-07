Outsourcing IT to coraz popularniejszy rodzaj usługi w wielu firmach

Od kilku lat na rynku można zauważyć coraz większe zainteresowanie tego typu usługą. Czym jest i dlaczego warto z niej korzystać?

Outsourcing IT - wszystko co musisz o nim wiedzieć

Usługa, jaką jest outsourcing IT, w dużym skrócie - polega na zleceniu działań informatycznych firmie zewnętrznej. Wśród oferowanych usług w ramach outsourcingu IT, znajdują się przede wszystkim: tworzenie i rozbudowywanie sieci komputerowej,

zarządzanie urządzeniami sieciowymi i serwerami, zabezpieczanie danych przed utratą, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem (szybka i skuteczna reakcja na ewentualne awarie i usterki), a także instalacja nowych komputerów i rozbudowa stacji roboczych w firmie.

Dlaczego warto korzystać z tego typu usług?

Outsourcing IT to świetny sposób na widoczne obniżenie kosztów utrzymania sprzętu informatycznego, przy jednoczesnym wykorzystywaniu wyspecjalizowanej kadry informatycznej. Korzystając z usług tego typu, masz pewność, że ewentualne awarie, zostaną sprawnie wyłapane i naprawione. Co ważne, decydując się na pomoc zewnętrznej firmy, zdejmujemy z siebie wiele obowiązków organizacyjnych, takich jak zarządzanie zespołem specjalistów ds. IT w ramach naszego przedsiębiorstwa.