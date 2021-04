Pakiet Dell ProDeploy

Wspomniany pakiet to usługa wdrożeniowa dla produktów klienckich. Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj dalej!

Czym jest i co zawiera usługa Dell ProDeploy?

Jak już wspominaliśmy, usługa Dell ProDeploy to nic innego jak pakiet wdrożeniowy. Pakiet ten, pozwala na o wiele sprawniejsze wdrażanie produktów, ze znacznie mniejszym nakładem pracy. Co ważne, proces wdrażania nadzorowany jest przez ekspertów marki Dell, którzy obsługują cały plan - od zarządzania projektem, przez konfigurację, aż po integrację. Oprócz wymienionych już, podstawowych funkcji, usługa zawiera również wsparcie doświadczonego konsultanta. Pomaga on opracować plan wdrożenia. W usłudze zapewniona jest też instalacja na miejscu, a nawet przekazanie niezbędnej wiedzy.

Dlaczego warto z niej skorzystać?

Jeśli skorzystamy z pakietu Dell ProDeploy, cały skomplikowany proces wdrażania lub wymiany infrastruktury IT znacznie się uprości i skróci. Doświadczeni konsultanci będą stanowić dla nas nieocenioną pomoc i zapobiegną ewentualnym, kosztownym błędom. Usługa zapewnia brak przestojów w pracy firmy, co pozwala na nieprzerwaną realizację codziennych obowiązków, co jest niesamowicie istotne w prowadzeniu własnej działalności.