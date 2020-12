Kopia bezpieczeństwa danych

Każda firma przechowuje na dysku wiele wrażliwych danych. Zarówno dotyczących firmy, jak i swoich klientów. Ich wyciek może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, zarówno finansowych, jak i prawnych.

Czym jest kopia bezpieczeństwa?

Tworzenie backupu danych jest jedną z najważniejszych czynności, dzięki którym firma będzie mogła odtworzyć cenne informacje w sytuacji ich ewentualnej utraty (zarówno poprzez pomyłkowe usunięcie, jak i wirusa czy ataku hakera). Niezależnie od wielkości naszego przedsiębiorstwa, czy też ilości posiadanych komputerów lub serwerów, kopia bezpieczeństwa jest kluczowym elementem infrastruktury sieciowej.

Jak tworzyć backup danych?

Aby bezpiecznie tworzyć kopie zapasowe danych w firmie, konieczne jest skorzystanie z odpowiednich, dobranych do potrzeb naszego przedsiębiorstwa usług. Ważna kwestia to dostosowanie ilości miejsca, aby nie przepłacać za nieużywane, lecz także by znalazły się tam wszystkie istotne dane. Taka usługa musi być dostosowana do trybu naszej pracy, a także ilości przetwarzanych danych i indywidualnych potrzeb. Trzy podstawowe etapy to wdrożenie, a następnie monitoring i tak zwana opieka utrzymaniowa.